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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Adıyaman'da 4.0 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Adıyaman'da 4.0 deprem!

Son dakika! AFAD, Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Adıyaman'da 4.0 deprem!
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