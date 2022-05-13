Son dakika! AFAD duyurdu! Adıyaman'da 4.0 deprem!
Son dakika! AFAD, Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
detaylar gelecek...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Sincik (Adiyaman)
Tarih-Saat : 13.05.2022, 19:23:02 TSİ
Enlem : 38.1175 N
Boylam : 38.5056 E
Derinlik : 4.95 km
Detay : https://t.co/OHsujB4NS8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi