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  3. SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerince yapılan bilgilendirmede, Ağrı'nın merkezinde, saat 09.27'de, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Ağrı'nın merkezinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saati 09.27, derinliği ise 16,43 km olarak ölçülen sarsıntı hakkında herhangi bir ihbarda bulunulmadı.

 

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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