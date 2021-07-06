SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Ağrı'nın merkezinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saati 09.27, derinliği ise 16,43 km olarak ölçülen sarsıntı hakkında herhangi bir ihbarda bulunulmadı.

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