SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD yetkililerince yapılan bilgilendirmede, Ağrı'nın merkezinde, saat 09.27'de, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Ağrı'nın merkezinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saati 09.27, derinliği ise 16,43 km olarak ölçülen sarsıntı hakkında herhangi bir ihbarda bulunulmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 6, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Merkez (Agri)
Tarih-Saat : 06.07.2021, 09:27:34 TSİ
Enlem : 39.8486 N
Boylam : 43.3488 E
Derinlik : 16.43 km
Detay : https://t.co/seB6p68Ail@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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