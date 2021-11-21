Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 23:35'te Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 37.58 km olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi 23:35'te meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu. Depremin 13.7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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