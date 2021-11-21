Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23:35'te gerçekleşen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. İşte detaylar...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 23:35'te Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 37.58 km olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi 23:35'te meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu. Depremin 13.7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.