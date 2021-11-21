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Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23:35'te gerçekleşen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 23:35'te Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 37.58 km olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi 23:35'te meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu. Depremin 13.7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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