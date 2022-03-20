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  3. Son dakika |AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika |AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın son dakika verilerine göre Akdeniz'de saat 20.04'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika |AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika....Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamada Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

Depremin Girit Adası'nda 7.5 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde olduğu, ve saat 20.04'te meydana geldiği açıklandı.

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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