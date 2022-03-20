Son dakika |AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın son dakika verilerine göre Akdeniz'de saat 20.04'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika....Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamada Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.
Depremin Girit Adası'nda 7.5 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde olduğu, ve saat 20.04'te meydana geldiği açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 20, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/wdbTNyn31t
20.03.2022, 20:04:48 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 7.5 km#Kandilli