Son dakika |AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika....Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamada Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

Depremin Girit Adası'nda 7.5 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde olduğu, ve saat 20.04'te meydana geldiği açıklandı.