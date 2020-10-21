SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 09.48'de Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremlerin sıklıkla yaşandığı Akdeniz bir kez daha sallandı. AFAD verilerine göre saat 09.48'de Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,83 kilometre altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,9 büyüklüğünde yerin 12,2 kilometre altında kayıt edildi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 21.10.2020, 09:48:47 TSİ
Enlem : 34.3798 N
Boylam : 25.8403 E
Derinlik : 7.83 km
Detay : https://t.co/APY5puwm7c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.