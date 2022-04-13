Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem! 4,5 ile sallandı! Son dakika! AFAD'dan gelen bilgilere göre Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 22.35 olarak duyuruldu.

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