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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem! 4,5 ile sallandı!

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem! 4,5 ile sallandı!

Son dakika! AFAD'dan gelen bilgilere göre Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 22.35 olarak duyuruldu.

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem! 4,5 ile sallandı!

Son dakika...Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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