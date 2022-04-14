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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Antalya Kaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD,  Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.36 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 11,18 kilometre olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 11,1 km derinlikte 4,0 büyüklüğünde kaydedildi. 

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 14 Nisan 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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