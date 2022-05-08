Son dakika | AFAD duyurdu! Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin saat 05.43'te, 30.86 km derinliğinde olduğu öğrenildi.

Deprem Kandilli verilerinde ise 3.6 olarak ölçülürken derinliğinin de 9.3 km olduğu belirtildi.