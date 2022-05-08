Son dakika | AFAD duyurdu! Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin saat 05.43'te, 30.86 km derinliğinde olduğu öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 23.00 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 08.05.2022, 05:43:50 TSİ
Enlem : 35.9606 N
Boylam : 29.3853 E
Derinlik : 30.86 km
Detay : https://t.co/Mggt8aGtF2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Kandilli verilerinde ise 3.6 olarak ölçülürken derinliğinin de 9.3 km olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 8, 2022
AKDENIZ https://t.co/abwV1JHqbY
08.05.2022, 05:43:47 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 9.3 km#Kandilli