Son dakika | AFAD duyurdu: Balıkesir Dursunbey'de 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre saat 07.48'de Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yerin 7,10 kilometre altında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 12,8 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 15 TEMMUZ PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız