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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Bigadiç ilçesinde saat 13.19'da yerin 15.17 km altında 3,5 büyüklüğünde meydana geldi. 

Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 5 KASIM 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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