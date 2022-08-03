Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 23:20'de Bingöl, Merkezde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 23:20'de Bingöl, Merkezde yerin 6.61 km derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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