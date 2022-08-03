Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 23:20'de Bingöl, Merkezde yerin 6.61 km derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER