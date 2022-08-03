Son dakika | AFAD duyurdu : Bingöl, Merkez 3.7 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 23:20'de Bingöl, Merkezde yerin 6.61 km derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 03.08.2022, 23:20:56 TSİ
Enlem : 39.1100 N
Boylam : 40.3651 E
Derinlik : 6.61 km
Detay : https://t.co/5auO5q7Khg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.