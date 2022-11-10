Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Van Gölü olarak belirlendi. Saat 07.57'de meydana gelen deprem Bitlis'in Ahlat ilçesine 2.24 km uzaklıkta yerin 7.02 km altında meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Ahlat ilçesinde yerin 4.0 km altında 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Öte yandan AFAD verilerine göre saat 06.08'de yerin 11 km altında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 10 KASIM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 10 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Kasım 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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