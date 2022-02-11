Son dakika | AFAD duyurdu! Bodrum'da korkutan deprem!
Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika...Az önce Bodrum ve çevre ilçelerde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar tedirgin oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Bodrum Gökova Körfezi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Gokova Korfezi, 3.43 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 11.02.2022, 19:18:07 TSİ
Enlem : 36.9473 N
Boylam : 27.6528 E
Derinlik : 11.91 km
Detay : https://t.co/CmU0Ic9RXG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi