Son dakika | AFAD duyurdu! Bodrum'da korkutan deprem!Son dakika: 11 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Gazeteci Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu!İzmir'de korkunç cinayet! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü!Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiPolis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! "Neden TV'de gösterilmiyor?"Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Bodrum'da korkutan deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Bodrum'da korkutan deprem!

Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Bodrum'da korkutan deprem!

Son dakika...Az önce Bodrum ve çevre ilçelerde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar tedirgin oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Bodrum Gökova Körfezi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT