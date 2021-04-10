Son dakika | AFAD duyurdu: Burdur Merkez'de 3,5 deprem
Son dakika... AFAD verilerine Burdur Merkez'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD verilerine Burdur Merkez'de saat 10.53'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 6,3 kilometre altında kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,7 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 10, 2021
YARIKOY-(BURDUR) https://t.co/NQSWNwFePo
10.04.2021, 10:53:14 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (10 NİSAN 2021 CUMARTESİ)
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.