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  3. Son dakika... AFAD duyurdu: Burdur'da 3,7 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika... AFAD duyurdu: Burdur'da 3,7 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Burdur Merkez'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... AFAD verilerine göre Burdur Merkez'de saat 16.18'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 9.18 kilometre altında kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.6 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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