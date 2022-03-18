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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'dan gelen açıklamaya göre; Burdur'un Bucak ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.18 sıralarında meydana gelen sarsıntının derinliği 119,90 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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