Son dakika! AFAD duyurdu! Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD'dan gelen açıklamaya göre; Burdur'un Bucak ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.18 sıralarında meydana gelen sarsıntının derinliği 119,90 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2022
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Bucak (Burdur)
Tarih-Saat : 18.03.2022, 21:18:53 TSİ
Enlem : 37.3100 N
Boylam : 30.7270 E
Derinlik : 119.90 km
Detay : https://t.co/UG4GbzbVk4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi