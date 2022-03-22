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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Bursa'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Bursa Kemalpaşa'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi...

Son dakika! AFAD duyurdu! Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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