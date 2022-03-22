Son dakika! AFAD duyurdu! Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Bursa'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Bursa Kemalpaşa'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 07:22:09 TSİ
Enlem : 40.0671 N
Boylam : 28.6308 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/jnjgfVYlpO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi