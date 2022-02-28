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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 22,17 kilometre olarak kaydedildi.

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 28 ŞUBAT 2022 PAZAR

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bölge Gündem Editör Ekibi
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