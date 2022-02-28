Son dakika! AFAD duyurdu! Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 22,17 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Ege Denizi, 49.88 km. Ayvacik (Çanakkale)
Tarih-Saat : 28.02.2022, 10:30:24 TSİ
Enlem : 39.3488 N
Boylam : 25.5085 E
Derinlik : 22.17 km
Detay : https://t.co/bBKngWZ09D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 28 ŞUBAT 2022 PAZAR
AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.