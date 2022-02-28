Son dakika! AFAD duyurdu! Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem!

28 Şubat Postmodern Darbe: Tarihte kara bir leke! Alçak günü merak mı ediyorsunuz? Okuyanın canı yanıyor!

Ahmet Hakan'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için çarpıcı sözler: Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki, aşk olsun sana