Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum Bayat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.28'de yerin 7.06 km altında 4,1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Söz konusu deprem vatandaşlarda panik yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise deprem 4.0 büyüklüğünde yerin 5.0 km altında gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 17 ARALIK 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Aralık 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 ARALIK 2021 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.