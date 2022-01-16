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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 21:29'da Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyuruldu.

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 21:29'da Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Balkanlar'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi'ne doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olan adası Ayion Oros'un 49.92 km, Gökçeada'nın ise 107.74 km açıklarında gerçekleşti.

Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre 38.60 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

Depremin, 11.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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