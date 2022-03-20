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  3. Son dakika! AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika! AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre saat 14.47'de Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,36 km olarak belirlendi. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 20 MART 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakikaa! AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 20 MART 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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