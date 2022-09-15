Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.6 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD, Elazığ Merkez 'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.30 da meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi..

Elazığ'daki depremde henüz maddi kaybın da olmadığı belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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