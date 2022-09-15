Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.6 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD, Elazığ'da sabah saatlerinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

Gül Erdoğan
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Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.6 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD, Elazığ Merkez 'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.30 da meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi..

Elazığ'daki depremde henüz maddi kaybın da olmadığı belirtildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.6 şiddetinde sallandı!

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için tıklayabilirsiniz.

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