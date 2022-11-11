Son dakika! AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD sosyal medyadan duyurdu. Alınan bilgilere göre Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika... AFAD Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Edinilen bilgilere göre Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem!

AFAD SON DEPREMLER 11 KASIM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Kasım 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 KASIM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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