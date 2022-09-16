Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yerin 6.99 km derinliğinde deprem meydana geldi!
AFAD depremin ardından şu açıklamayı yaparak gönülleri ferahlattı;
"Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2022
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Çat (Erzurum)
Tarih-Saat : 16.09.2022, 23:30:35 TSİ
Enlem : 39.4111 N
Boylam : 40.6101 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/uSJcQm5pwS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde: