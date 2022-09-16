Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Emine Özfalcı
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Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yerin 6.99 km derinliğinde deprem meydana geldi!

AFAD depremin ardından şu açıklamayı yaparak gönülleri ferahlattı;

"Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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