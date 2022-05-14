Son dakika! AFAD duyurdu! Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.14 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8, 61 kilometre olarak kaydedildi. AFAD yaşanılan deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanılmadığını da açıkladı.