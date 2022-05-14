Son dakika! AFAD duyurdu! Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.14 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8, 61 kilometre olarak kaydedildi. AFAD yaşanılan deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanılmadığını da açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 14, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ninotsminda (Gürcistan)
Tarih-Saat : 14.05.2022, 20:14:06 TSİ
Enlem : 41.1765 N
Boylam : 43.7775 E
Derinlik : 8.61 km
Detay : https://t.co/vzelhEfOcJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi