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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Gürcistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.14 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8, 61 kilometre olarak kaydedildi. AFAD yaşanılan deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanılmadığını da açıkladı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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