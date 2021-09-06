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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 15.20'de yerin 7.59 km altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşları kısa süreli panik yaşadı. 

AFAD SON DEPREMLER 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 6 Eylül 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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