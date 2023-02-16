Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre deprem saat 22.47'de Akdeniz'de Hatay'ın Arsuz ilçesine 8.80 km uzaklıkta meydana geldi. Derinliği 10.77 km olan deprem 5.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz'de yerin 19.3 km altında yerin 5.1 büyüklüğünde kaydedildi.

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AFAD 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 16 Şubat 2023 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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