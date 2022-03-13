Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

Abdurrahman Dilipak'tan tüy ürperten açıklamalar! "Görünen o ki dünyayı büyük bir bela bekliyor, insanlar tövbe edip..."

Balıkçılar da kapalı, Ekrem İmamoğlu nerede? İstanbul buz pistine döndü, İETT'ler sörf yaptı! Kar çilesi tekerrür etti!