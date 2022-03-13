Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFADi İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, İzmir'in Dikili ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.00 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinliği 3.20 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 10.55 km. Dikili (Izmir)
Tarih-Saat : 13.03.2022, 21:00:24 TSİ
Enlem : 38.9518 N
Boylam : 26.6755 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/AWIKWEwOmG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 13 MART 2022 PAZAR
AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.