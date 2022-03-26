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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: Mustafa Kayadelen hayatını kaybetti, Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: Mustafa Kayadelen hayatını kaybetti, Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden Mustafa Kayadelen'in cansız bedenine ulaşılırken Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: Mustafa Kayadelen hayatını kaybetti, Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları sürüyor

Yahyalı ilçesine bağlı Aladağlar mevkisinde bulunan çinko maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan çalışan 2 işçi için yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

ACI HABER GELDİ 

Çalışma başlatan ekipler göçük altında kalan işçilerden  işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaşılırken diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın. A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada göçüğün sabah saatlerind meydana geldiğinin bilgisini vererek," Maalesef burada 2 işçimiz göçük altında kaldı. Bu işçilerimizden 1'i hayatını kaybetti. Diğer işçilere ulaşma çabaları devam ediyor. Bütün ekiplerimiz orada görevlerini yapıyor." dedi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: Mustafa Kayadelen hayatını kaybetti, Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları sürüyor

VALİ GÜNAYDIN: İŞÇİMİZDEN SES ALIYORUZ

Vali Günaydın," Göçük altındaki işçimizden ses alıyoruz ve sağ salim kurtarmayı ümit ediyoruz. Burada ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan bir çinko madeni. Olay burada sabaha karşı meydana geliyor." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZTÜRK: MURAT ERDİL'İ KURTARMAK İÇİN EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanılmıştı:

 "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." 

Tayfun Altuntaş
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