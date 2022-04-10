Son dakika | AFAD duyurdu! Malatya yine sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika | AFAD'ın verilerine göre Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydabna geldi
Son dakika! AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Malatya'da saat 18.49'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.03 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 10, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 10.04.2022, 18:49:43 TSİ
Enlem : 38.1791 N
Boylam : 38.6951 E
Derinlik : 8.03 km
Detay : https://t.co/q8vKHXUKIB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi