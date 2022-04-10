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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Malatya yine sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Malatya yine sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD'ın verilerine göre Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydabna geldi

Son dakika | AFAD duyurdu! Malatya yine sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Malatya'da saat 18.49'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.03 km olarak ölçüldü.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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