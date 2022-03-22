 Son dakika! AFAD duyurdu! Marmara depremi resmen geliyor! Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.10 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan can ve mal kaybına ilişkin "Geçmiş olsun Bursa. Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması geldi.

AFAD SON DEPREMLER 22 MART 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Mart 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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