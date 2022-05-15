Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Mersin, Toroslar'da saat 06.12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Mersin, Toroslar'da saat 06.12'de deprem meydana geldi. Deprem 7.08 km derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde olduğu ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Toroslar (Mersin)
Tarih-Saat : 15.05.2022, 06:12:08 TSİ
Enlem : 37.0653 N
Boylam : 34.5001 E
Derinlik : 7.08 km
Detay : https://t.co/xsmZtgb8UZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 15 MAYIS 2022 PAZAR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Mayıs 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde: