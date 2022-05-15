Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Mersin, Toroslar'da saat 06.12'de deprem meydana geldi. Deprem 7.08 km derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde olduğu ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER 15 MAYIS 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Mayıs 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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