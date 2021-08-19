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  3. Son dakika |AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika |AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Çok sayıda depremin meydana geldiği Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da yerin 15.02 kilometre altında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. 

AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın alınmadığını açıkladı. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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