Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem saat 15.20'de yerin 6.97 km altında 4.1 şiddetinde ölçüldü. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 61.27 km uzaklıkta meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde yerin 8.7 km altında kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Kasım 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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