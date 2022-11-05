Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem

Son dakika... AFAD, Ege Denizi Muğla Datça'da açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem saat 15.20'de yerin 6.97 km altında 4.1 şiddetinde ölçüldü. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 61.27 km uzaklıkta meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde yerin 8.7 km altında kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD SON DEPREMLER 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Kasım 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
CHP'li Rize Fındıklı Belediye Başkanı pes dedirtti! Kur'an Kursu'nda eğitim verilmesin diye akıl dışı şeyler yaptı!
CHP'li Rize Fındıklı Belediye Başkanı pes dedirtti! Kur'an Kursu'nda eğitim verilmesin diye akıl dışı şeyler yaptı!
Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yediği elma yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakanlık harekete geçti!
Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yediği elma yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakanlık harekete geçti!
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son Haberler
İstanbul Avcılar'da ortalık karıştı! Gözü dönen sürücü, İETT şoförüne çekiçle saldırdı!
İstanbul Avcılar'da ortalık karıştı! Gözü dönen sürücü, İETT şoförüne çekiçle saldırdı!
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem
İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!
İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!
İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!
Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"
Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"
Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi
Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?