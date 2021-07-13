SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla - Menteşe'de deprem! 3,5 şiddetiyle sarsıldı!
Son dakika haberi... AFAD yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.54'te kaydedilen deprem, yerin 15,60 km altında gerçekleşti.
Son dakika haberi... AFAD'ın resmi web sitesinde yer alan bilgide, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, merkez üssünü Menteşe olarak duyurduğu depremin 15,60 km derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntının saati ise 10.54 olarak kayıtlara geçti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Mentese (Mugla)
Tarih-Saat : 13.07.2021, 10:54:48 TSİ
Enlem : 37.0968 N
Boylam : 28.2710 E
Derinlik : 15.60 km
Detay : https://t.co/SXO0Pl4Dbt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN