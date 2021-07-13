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  3. SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla - Menteşe'de deprem! 3,5 şiddetiyle sarsıldı!

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla - Menteşe'de deprem! 3,5 şiddetiyle sarsıldı!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.54'te kaydedilen deprem, yerin 15,60 km altında gerçekleşti.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla - Menteşe'de deprem! 3,5 şiddetiyle sarsıldı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi web sitesinde yer alan bilgide, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, merkez üssünü Menteşe olarak duyurduğu depremin 15,60 km derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntının saati ise 10.54 olarak kayıtlara geçti.

 

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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