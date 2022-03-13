Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21:41 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 13.03.2022, 21:41:55 TSİ
Enlem : 37.0141 N
Boylam : 28.4238 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/GfySTHay6y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi