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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21:41 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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