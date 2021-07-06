SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 şiddetinde deprem!
Son dakika haberi... AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça açıklarında, saat 12.03 sıralarında, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Son dakika haberi... AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça açıklarında, saat 12.03 sıralarında, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 6, 2021
AKDENIZ https://t.co/2novI6dwSe
06.07.2021, 12:03:45 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 17.0 km#Kandilli