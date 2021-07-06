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  3. SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 şiddetinde deprem!

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça açıklarında, saat 12.03 sıralarında, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,9 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça açıklarında, saat 12.03 sıralarında, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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