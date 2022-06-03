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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.05 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 22,6 olarak belirlendi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 4,9 olarak verilere yansıttı.

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Bölge Gündem Editör Ekibi
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