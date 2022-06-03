Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!
Son dakika! AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.05 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 22,6 olarak belirlendi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 4,9 olarak verilere yansıttı.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 3, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.