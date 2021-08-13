Son dakika AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamada yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
Son dakika haberi... AFAD'dan yaşanan Batı Karedeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklama göre; Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 kişi sel sebebiyle yaşamını yitirdi. Hastanelere kaldırılan 10 kişinin tedavileri sürerken Bartın’da kaybolan 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."