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  3. Son dakika AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor

Son dakika AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamada yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor

Son dakika haberi... AFAD'dan yaşanan Batı Karedeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklama göre; Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 kişi sel sebebiyle yaşamını yitirdi. Hastanelere kaldırılan 10 kişinin tedavileri sürerken Bartın’da kaybolan 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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