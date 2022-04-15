Son dakika | AFAD duyurdu! Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem!

Ekrem İmamoğlu, kendi yalanında kavruldu! Öğrenciye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü reddedince, reklam kampanyası gün yüzüne çıktı!

Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na belediyecilik dersi! İBB ulaşıma yüzde 40 zam getirirken, Ağrı'da öğrenciler 0,25 kuruşa yolculuk yapıyor!

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