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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İdlib'te saat 21. 14'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem!
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