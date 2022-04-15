Son dakika | AFAD duyurdu! Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İdlib'te saat 21. 14'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İdlib'te saat 21. 14'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.47 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2022
Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Idlib (Suriye)
Tarih-Saat : 15.04.2022, 21:54:50 TSİ
Enlem : 35.9045 N
Boylam : 36.6235 E
Derinlik : 31.47 km
Detay : https://t.co/J2ZY1gt2kn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi