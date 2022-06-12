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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Van, Tuşba'da 5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Van, Tuşba'da 5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Van, Tuşba'da 5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Valilikten gelen son bilgiye göre, herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında, "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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