Son dakika! AFAD, Van'ın Gevas ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.59 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,91 kilometre olarak belirlendi. Bunun hemen ardından arama motorlarında "Van'da deprem mi oldu 17 Ağustos 2022?" sorusu aratılmaya başlandı.