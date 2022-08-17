Son dakika! AFAD duyurdu: Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! "Van'da deprem mi oldu 17 Ağustos 2022?" sorusu vatandaşta merak konusu olmuşken, AFAD, Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! AFAD duyurdu: Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Van'ın Gevas ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.59 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,91 kilometre olarak belirlendi. Bunun hemen ardından arama motorlarında "Van'da deprem mi oldu 17 Ağustos 2022?" sorusu aratılmaya başlandı.

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