Son dakika! AFAD duyurdu! Yalova'da 3.9 deprem!
Son dakika! AFAD, Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Gemlik Korfezi, 3.59 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 06.02.2022, 15:07:53 TSİ
Enlem : 40.4266 N
Boylam : 28.9930 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/jBxAgOseyX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi