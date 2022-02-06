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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Yalova'da 3.9 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Yalova'da 3.9 deprem!

Son dakika! AFAD, Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Yalova'da 3.9 deprem!

Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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