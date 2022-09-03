Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! Yer yerinden oynadı: Muğla Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Çok sayıda depremin meydana geldiği Akdeniz bir kez daha sallandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 07.13'de Akdeniz'de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem Muğla'nın Datça ilçesine 203.79 kilometre uzaklıkta yerin 6.76 kilometre altında kaydedildi.

Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! Yer yerinden oynadı: Muğla Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Girit Adası açıklarında yerin 5.0 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! Yer yerinden oynadı: Muğla Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depremin ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

AFAD SON DEPREMLER 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Eylül 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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