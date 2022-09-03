Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! Yer yerinden oynadı: Muğla Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Çok sayıda depremin meydana geldiği Akdeniz bir kez daha sallandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 07.13'de Akdeniz'de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Söz konusu deprem Muğla'nın Datça ilçesine 203.79 kilometre uzaklıkta yerin 6.76 kilometre altında kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Girit Adası açıklarında yerin 5.0 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.
Geçmiş olsun Muğla.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 3, 2022
Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/ey08UUh5gI
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depremin ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2022
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Akdeniz, 20.01 km.Lasithi (Yunanistan), 203.79 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.09.2022, 07:13:10 TSİ
Enlem : 34.9950 N
Boylam : 26.4601 E
Derinlik : 6.76 km
Detay : https://t.co/9f14UHpZuc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Eylül 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 3, 2022
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/1g82PDlEPa
03.09.2022, 07:13:10 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.