SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Son Dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Lasithi ilinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruda, Yunanistan'ın Lasithi ilinde 2 Ekim 2021 tarihinde, saat 21:31:15 sularında 3.9 büyüklüğünde ve 3.27 km derinliğinde deprem meydana geldi. #Deprem

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Lasithi (Yunanistan)

Tarih-Saat : 02.10.2021, 21:31:15 TSİ

Enlem : 35.3065 N

Boylam : 25.7330 E

Derinlik : 3.27 km

Detay : https://t.co/3ZDxNAdZVM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2021