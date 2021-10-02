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  3. SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Lasithi ilinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruda, Yunanistan'ın Lasithi ilinde 2 Ekim 2021 tarihinde, saat 21:31:15 sularında 3.9 büyüklüğünde ve 3.27 km derinliğinde deprem meydana geldi.

 

 

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