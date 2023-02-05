Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu! İstanbul Kağıthane'de korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 03.15'de Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Yerin 10.66 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlendi.

Deprem Avrupa Yakası’nda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 12.1 km altında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Kağıthane ilçesinde 05.02.2023 tarihinde saat 03.15 'de meydana gelen deprem ile ilgili 112 AÇM ve AFAD haber merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Geçmiş olsun."