Son dakika | Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 100'ün üzerinde ölü ve yaralı

Son dakika... Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamayı Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaparken, saldırının Kunduz'un Sayed Abad bölgesinde gerçekleştiğini de aktardı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilinirken Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI BELLİ OLDU

Yerel yetkililere göre saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirirken 140 kişi yaralandı. AA'nın son dakika olarak aktardığı bilgilere göre ölü ve yaralı sayısı 100'ün üzerine çıktı.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.