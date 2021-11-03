Son dakika! Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz şehrinde büyük bir patlama gerçekleşti. İddiaya göre; aralarında çocukların da olduğu en az yedi kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk gelen bilgilere göre, ölümcül olay Chahar Dara semtinde meydana geldi.