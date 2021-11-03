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Son dakika! Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Afganistan'ın Kunduz şehrinde korkunç patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre en az yedi kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

Son dakika! Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakikaAfganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz şehrinde büyük bir patlama gerçekleşti. İddiaya göre; aralarında çocukların da olduğu en az yedi kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk gelen bilgilere göre, ölümcül olay Chahar Dara semtinde meydana geldi.

 

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