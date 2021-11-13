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  3. Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii'lerin yaşadığı bir mahallede meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika... Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından terör saldırıları sürüyor. Son saldırı başkenti Kabil'de Şii'lerin yaşadığı bir mahallede meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 6 kişinin öldüğü 7 kişini ise yaralandığı bildirildi. 

İran medyasına göre görgü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini söyledi. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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