Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama: 15 ölü, 34 yaralı

Son dakika... Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'dan geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamaların ardından bu kez başkent Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde bulunan Serdar Muhammed Davud Han Hastanesinin önünde patlama oldu. İnfilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmadığı ifade edilirken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı öğrenildi.